Четвероногие солдаты: в Крыму военных собак научили искать мины
В морском инженерном полку армейского корпуса Черноморского флота, проведены занятия по подготовке расчетов минно-розыскной службы.
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В инженерном полку Черноморского флота военнослужащие прошли обучение по специальности «вожатый минно-розыскной собаки». Четвероногие саперы под руководством военнослужащих искали взрывчатку.
Обучение с кинологами проходило на специальной тренировочной полосе. Военнослужащие вместе с питомцами пробежали полосу препятствий, псы учились обнаруживать спрятанные мины и другие взрывоопасные предметы, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Собаки хорошо натренированы, они умеют определять различные взрывчатые вещества - дымный и бездымный черный порох, аммонит, тротил, тол и пластит.
В составе инженерного подразделения Черноморского флота проходят немецкие, кавказские и восточно-европейские овчарки, всего около десяти особей.