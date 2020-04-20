Четвероногие солдаты: в Крыму военных собак научили искать мины

В инженерном полку Черноморского флота военнослужащие прошли обучение по специальности «вожатый минно-розыскной собаки». Четвероногие саперы под руководством военнослужащих искали взрывчатку.

Обучение с кинологами проходило на специальной тренировочной полосе. Военнослужащие вместе с питомцами пробежали полосу препятствий, псы учились обнаруживать спрятанные мины и другие взрывоопасные предметы, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Собаки хорошо натренированы, они умеют определять различные взрывчатые вещества - дымный и бездымный черный порох, аммонит, тротил, тол и пластит.

В составе инженерного подразделения Черноморского флота проходят немецкие, кавказские и восточно-европейские овчарки, всего около десяти особей.