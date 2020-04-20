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Четвероногие солдаты: в Крыму военных собак научили искать мины

Андрей Аркадьев
13:52 20.04.2020
В морском инженерном полку армейского корпуса Черноморского флота, проведены занятия по подготовке расчетов минно-розыскной службы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В инженерном полку Черноморского флота военнослужащие прошли обучение по специальности «вожатый минно-розыскной собаки». Четвероногие саперы под руководством военнослужащих искали взрывчатку.

Обучение с кинологами проходило на специальной тренировочной полосе. Военнослужащие вместе с питомцами пробежали полосу препятствий, псы учились обнаруживать спрятанные мины и  другие взрывоопасные предметы, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Собаки хорошо натренированы, они умеют определять различные взрывчатые вещества - дымный и бездымный черный порох, аммонит, тротил, тол и пластит.

В составе  инженерного подразделения Черноморского флота проходят немецкие, кавказские и восточно-европейские овчарки, всего около десяти особей.

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