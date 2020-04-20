Главная военная прокуратура ЗВО проверила готовность медцентра МО в Нижнем Новгороде

Сотрудники Главной военной прокуратуры ЗВО проверили готовность многофункционального медцентра Минобороны в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба российского военного ведомства. Инфекционный центр, предназначенный для борьбы с коронавирусом, был сдан в эксплуатацию 17 апреля.

«По итогам проверки недостатков или нарушений в несоответствии заявленным требованиям не выявлено. Многофункциональный медицинский центр МО РФ полностью готов к оказанию специализированной медицинской помощи в рамках борьбы с возникновением и распространением коронавирусной инфекции», - говорится в сообщении.

Медицинские центры Минобороны для борьбы с COVID-19 строятся в 15 регионах России. Всего таких лечебниц 16, они в случае надобности смогут принимать не только военных, но и гражданское население. Центры возводятся в рекордные сроки, при строительстве использовались новейшие технологии.

Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.