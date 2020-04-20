Военных, репетировавших Парад Победы, поместят на карантин

Военнослужащие, принимавшие участие в подготовке к Параду Победы на Красной площади, вернутся в пункты постоянной дислокации из-за переноса мероприятия, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Об изменении даты проведения празднования из-за коронавируса президент РФ Владимир Путин заявил на Совете безопасности.

«Организовано убытие воинских команд в пункты постоянной дислокации автомобильным, железнодорожным транспортом и самолетами военно-транспортной авиации ВКС России», - говорится в сообщении.

Все транспортные средства, а также железнодорожные вагоны, задействованные в перевозке личного состава, будут обработаны дезинфицирующими средствами. Весь личный состав обеспечен индивидуальными средствами защиты, добавили в военном ведомстве.

По прибытии в места постоянной дислокации все военнослужащие, принимавшие участие в тренировках, будут помещены на двухнедельный карантин.

Участвовавшая в тренировках парада военная техника после проведения технического обслуживания оставлена на хранение в общевойсковом соединении Западного военного округа.

Шестнадцатого апреля Путин поручил перенести подготовку к Параду Победы на Красной площади, который ежегодно проводится 9 мая. Об этом он сообщил на совещании Совбеза РФ.

Глава государства поручил отложить все массовые мероприятия, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемиологической ситуацией в стране