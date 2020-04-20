Российские звезды поблагодарили военных за строительство медцентров для больных COVID-19

Известные российские актеры, эстрадные исполнители и телеведущие поблагодарили Минобороны России и военных строителей за возведение в многофункциональных медицинских центров для больных коронавирусной инфекцией.

Слова благодарности направили Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Лариса Луппиан, Дмитрий Дюжев, музыканты Александр Ф. Скляр, Валерия, Алексей Кортнев, Светлана Сурганова, Сергей Галанин, телеведущие Арина Шарапова, Оскар Кучера и Тимофей Баженов, продюсер Иосиф Пригожин.

«Вы делаете сейчас то, что наиболее необходимо, вы даете людям надежду, вы строите эту надежду собственными руками… Спасибо вам, вы настоящие герои», - сказал Кортнев.

В своих видеообращениях звезды обратили внимание на самоотверженный труд специалистов военно-строительного комплекса, которые в предельно сжатые сроки реализовывают столь масштабный проект, и военных медиков, которые вскоре будут сражаться за жизни и здоровье россиян.

«От всей души, от всего сердца склоняю перед вами голову за тот неоценимый вклад в строительство медицинских центров. Несмотря на бушующий коронавирус, вы рискуете своими жизнями, не покладая рук работаете круглосуточно», - поблагодарил Иосиф Пригожин.

Возведение 16 многофункциональных медицинских центров в 15 регионах России ведется по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ. Строительство первой очереди медицинских комплексов должно завершиться к 30 апреля, а второй - к 15 мая. Медицинский центр в Нижнем Новгороде сдан досрочно уже 17 апреля. Центры создаются на базе военных госпиталей и позволят дополнительно ввести 1,6 тысячи мест для лечения пациентов с инфекционной патологией. Площадь объектов - почти 115 тысяч квадратных метров. Каждый из них будет укомплектован самым современным оборудованием.