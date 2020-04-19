Специалисты РХБ защиты ВВО провели дезинфекцию на территории КнААЗ

С целью предотвращения распространения коронавируса специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа провели дезинфекцию территории и цехов филиала ПАО «Компании «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина».

Для проведения операции из Приморского края прибыл сводный отряд 16-й отдельной бригады РХБЗ, в составе которого 20 человек, оснащенных шестью авторазливочными станциями нового поколения АРС-14КМ.

Отмечается, что рабочая емкость каждой цистерны оставляет 2,5 тонны. Для дезинфекции используется 1% раствор гипохлорита кальция, который безопасен для человека, но смертелен для вирусов.

Также в арсенале военных есть переносные автономные приборы, которые используют вручную.

Уточняется, что для проведения внеплановой​дезинфекции были выбраны выходные дни, когда на территории пред приятия находится минимальное количество сотрудников.

Общая площадь для спецобработки составила несколько десятков тысяч квадратных метров.

В дальнейшем дезинфекция на территории КнААЗ будет проводиться по мере необходимости силами предприятия, для чего уже создан месячный запас гипохлорита кальция.

Помимо этого, все работники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, а при входе на работе им проводят измерение температуры и обрабатывают руки дезинфицирующим раствором.