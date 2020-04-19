Специалисты РХБ защиты ВВО провели дезинфекцию на территории КнААЗ
С целью предотвращения распространения коронавируса специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа провели дезинфекцию территории и цехов филиала ПАО «Компании «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина».
Для проведения операции из Приморского края прибыл сводный отряд 16-й отдельной бригады РХБЗ, в составе которого 20 человек, оснащенных шестью авторазливочными станциями нового поколения АРС-14КМ.
Отмечается, что рабочая емкость каждой цистерны оставляет 2,5 тонны. Для дезинфекции используется 1% раствор гипохлорита кальция, который безопасен для человека, но смертелен для вирусов.
Также в арсенале военных есть переносные автономные приборы, которые используют вручную.
Уточняется, что для проведения внеплановойдезинфекции были выбраны выходные дни, когда на территории пред приятия находится минимальное количество сотрудников.
Общая площадь для спецобработки составила несколько десятков тысяч квадратных метров.
В дальнейшем дезинфекция на территории КнААЗ будет проводиться по мере необходимости силами предприятия, для чего уже создан месячный запас гипохлорита кальция.
Помимо этого, все работники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, а при входе на работе им проводят измерение температуры и обрабатывают руки дезинфицирующим раствором.