На Северном флоте отметили главный православный праздник

Пасхальные куличи и куриные яйца выдали на завтрак на кораблях и в береговых частях Северного флота воинам-североморцам. Данные продукты вошли в обязательное пасхальное меню.

На кораблях, подводных лодках и судах обеспечения, выполняющих задачи в море, пасхальные калачи для личного состава выпекали корабельные и судовые коки.

Празднование Пасхи на Северном флоте проходит в условиях строгого соблюдения санитарных правил. Военнослужащие держат необходимую дистанцию друг от друга даже в столовых, питаются посменно, чтобы не допускать большого скопления людей, и строго выполняют предписанные требования личной гигиены.

Праздничные службы в православных храмах военных гарнизонов Северного флота были проведены без участия военнослужащих.