На Северном флоте отметили главный православный праздник
В честь праздника Воскресения Христова продовольственной службой Северного флота было закуплено более пяти тысяч куличей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Пасхальные куличи и куриные яйца выдали на завтрак на кораблях и в береговых частях Северного флота воинам-североморцам. Данные продукты вошли в обязательное пасхальное меню.
На кораблях, подводных лодках и судах обеспечения, выполняющих задачи в море, пасхальные калачи для личного состава выпекали корабельные и судовые коки.
Празднование Пасхи на Северном флоте проходит в условиях строгого соблюдения санитарных правил. Военнослужащие держат необходимую дистанцию друг от друга даже в столовых, питаются посменно, чтобы не допускать большого скопления людей, и строго выполняют предписанные требования личной гигиены.
Праздничные службы в православных храмах военных гарнизонов Северного флота были проведены без участия военнослужащих.