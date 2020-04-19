Главком ВМФ РФ поздравил экипажи кораблей в море с праздником Пасхи

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил с Пасхой экипажи более 70 кораблей и судов ВМФ РФ, встретивших Светлое Христово Воскресение, выполняя задачи военно-морского присутствия в различных районах мирового океана.

«Для военных моряков это особенный праздник, подчеркивающий единение под флагом Андрея Первозванного, который развивается на стеньгах и флагштоках кораблей и судов», - говорится в поздравлении Главкома ВМФ России.

Для личного состава боевых кораблей, подводных лодок, судов обеспечения был организован праздничный обед. Военные моряки, свободные от вахты, праздновали Пасху в море в соответствии с традициями. Корабельные коки выпекли куличи - важнейшие кулинарные атрибуты этого праздника.

«ВМФ России - океанский и всеширотный флот. Находясь на значительном удалении от пунктов базирования особенно важно помнить о наших традициях и гордиться ими», - отметил адмирал.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих со светлым Христовым Воскресением и пожелал, чтобы захлестнувшая мир пандемия коронавируса не унесла новые человеческие жизни и не разрушила человеческое общество.