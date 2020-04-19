В Минобороны сравнили уровень подготовки офицеров ПВО в РФ и НАТО

Уровень подготовки специалистов ПВО стран НАТО гораздо ниже, чем у военнослужащих ВС РФ. Об этом в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» сообщил начальник цикла учебного центра военной академии ВКО им. маршала СССР Г.К. Жукова Михаил Захаров.

Он подчеркнул, что российский офицер в любое время может сесть за рабочее место и выполнить боевую задачу.

В то же время, «натовская» школа не подразумевает взаимозаменяемости, в связи с чем каждый военнослужащий выполняет исключительно ту задачу, на которую обучен, подчеркнул Захаров.