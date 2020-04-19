В Калининградской области оцифровали свыше 16 тысяч документов для проекта «Дорога Памяти»

В Калининградской области пункты по сбору сведений о фронтовиках в рамках уникального проекта Минобороны России «Дорога Памяти» подготовили и передали для оцифровки уже свыше 16 тысяч личных карточек, писем и фотографий участников Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе ЗВО по Балтийскому флоту.

В условиях соблюдения режима самоизоляции работники пунктов перешли на удаленный режим работы и продолжают оказывать консультативную помощь гражданам в оцифровке и размещении на портале проекта писем и фотографий фронтовиков. Проект Минобороны России «Дорога памяти» призван увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны.

Грандиозный проект Центрального музея Вооруженных Сил России объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.

Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил, впервые демонстрируемые широкой общественности.

Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России к 75-летию Великой Победы.