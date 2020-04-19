Военные Поволжья в четыре раза сократили время дезинфекции автомобилей

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии в Поволжье подготовили специальные посты, которые позволяют в четыре раза сократить время на санитарную обработку автомобилей и рациональнее применять возможности специалистов по дезинфекции.

«Специалисты РХБ защиты нашего Чапаевского гарнизона подготовили специальные посты, которое позволяют автоматизировать процесс дезинфекции автомобилей и уменьшить время на санитарную обработку в среднем с двух минут до 30 секунд», - сообщил командующий армией генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

По словам генерал-лейтенанта, раньше для санитарной обработки приходилось привлекать по одному специалисту с комплектом специальной обработки ДК-4, которые в течение нескольких минут обходили автомобили и вручную наносили дезинфицирующий раствор. Сейчас освободившихся специалистов переориентировали на дезинфекцию внутренних помещений, таких как столовые, санитарные пункты, места проживания военнослужащих.

2-я Гвардейская общевойсковая армия является самым крупным воинским формированием в Приволжском федеральном округе.