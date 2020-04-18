Более 1000 десантников в Ульяновской области прошли контрольную проверку за зимний период обучения

На полигоне «Поливно» подразделения Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения сдали контрольную проверку за зимний период обучения. Более 1000 военнослужащих выполнили упражнения по стрельбе из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2КУ и бронетранспортеров БТР-82А, а также из гранатометов и стрелкового оружия.

Экипажи боевых машин поразили мишени, имитирующие бронетехнику, огневые средства и живую силу условного противника. Также у них были проверены навыки вождения гусеничной и колесной техники.

На занятиях по вождению механики-водители преодолели препятствия и выполнили одно из самых сложных упражнений – погрузку боевой техники на железнодорожные платформы.

Кроме того, личный состав соединения сдал нормативы по РХБ защите, технической, тактико-специальной, специальной, воздушно-десантной, физической, военно-политической, инженерной и разведывательной подготовке.

Вместе с подчиненным личным составом нормативы по предметам боевой подготовки сдают командиры взводов, рот, батальонов, батарей и дивизионов. Офицеры выполняют контрольные упражнения по тактической и огневой подготовке, сдают практическое вождение боевых машин.

Итоги проверки подведут в конце апреля. По ее результатам будут выставлены соответствующие оценки подразделениям и каждому военнослужащему.

Всего к поверке за зимний период обучения привлечено более 1000 военнослужащих соединения.