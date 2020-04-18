Вулин поблагодарил Шойгу за помощь в борьбе с COVID-19

Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил главу Министерства обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу за помощь, оказываемую российскими военными в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Республики.

«Своими решениями и поступками вы в очередной раз подтвердили, что являетесь искренним другом и союзником министерства обороны и войск Сербии, на помощь которого можем всегда рассчитывать, в том числе и в этой сложной и непредсказуемой ситуации», - говорится в письме Вулина.

Четвертого апреля 11 самолетов Ил-76 доставили на аэродром «Батайница» в 20 километрах северо-западнее Белграда оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекции, а также военных специалистов, включая военных медиков и специалистов-вирусологов войск РХБЗ.

Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 44 объектах в 9 городах Республики Сербия. Было обработано более 100 зданий и сооружений общей площадью более 640 тысяч квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 31, общей площадью около 300 тысяч квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 377 пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией.