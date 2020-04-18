Российские военнослужащие начали дезинфекцию в Пскове на фоне распространения COVID-19

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической провели специальную обработку на объектах инфраструктуры в Псковской области. Это было осуществлено в соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева.

Военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание дорожного покрытия и более 100 пунктов остановки общественного транспорта в Великих Луках и Острове.

В воскресенье, 19 апреля, подразделения РХБЗ приступят к спецобработке дезинфицирующими растворами дорог и остановок в Пскове.