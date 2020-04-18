Приготовления к Пасхе на российских военных базах в Центральной Азии подходят к концу

На российских военных базах в Киргизии и Таджикистане завершаются последние приготовления к Светлому Христову Воскресению. Более пяти тысяч пасхальных куличей выпекли военные повара и освятили в войсковых храмах представители духовенства.

Вся пасхальная выпечка была приготовлена из продуктов, составляющих продуктовый паек российских военнослужащих.

После завершения выпечки и украшения пасхальных угощений вся продукция праздничного стола освящается помощниками командиров по работе с верующими военнослужащими. Пасхальное богослужение состоится в ночь с субботы на воскресенье в войсковых приходах: храме имени Александра Невского в Киргизии и Иверской иконы Божьей матери в Таджикистане.