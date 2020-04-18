Специалисты РХБ защиты ВВО провели дезинфекцию Амурского судостроительного завода

Дезинфекцию производственных цехов и административных помещений Амурского судостроительного завода расположенного в городе Комсомольск-на-Амуре провели специалисты сводного отряда ликвидации чрезвычайных ситуаций войск радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа.

Для выполнения данных мероприятий было привлечено 20 человек личного состава, шесть единиц авторазливочных станций нового поколения АРС-14КМ и столько же автономных приборов комплекта для дезинфекции ДКВ-1.

Амурский судостроительный завод» был основан в 1936 году с целью укрепления обороноспособности страны, является одним из старейших предприятий судостроительной отрасли, базовым и единственным крупным предприятием судостроительного профиля в Дальневосточном регионе России. Предприятие занимается строительством подводных лодок и боевых надводных кораблей для ВМФ, а также судов различного класса и назначения.