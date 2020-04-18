Подготовленная к участию в Параде Победы боевая техника ЮВО будет поставлена на хранение

Более 400 единиц боевой техники Южного военного округа, задействованной в подготовке к Параду Победы, будет перемещено с мест проведения тренировок механизированных колон в парки хранения боевой техники воинских частей гарнизонов ЮВО.

Командующим войсками ЮВО генерал-полковником Александром Дворниковым было отдано указание переместить технику из состава механизированных колонн парадных расчетов в парки боевых машин воинских частей.

В целях размещения техники в воинских частях, дислоцированных в 10 гарнизонах ЮВО, были подготовлены дополнительные места и условия хранения. Все боевые машины будут укрыты тентами.

Для содержания техники в постоянной готовности было спланировано ее плановое обслуживание специалистами материально-технического обеспечения в рамках еженедельных парковых дней.