Малые противолодочные корабли ТОФ атаковали бомбами подлодку «противника» в Тихом океане

Двухсторонние тактические учения продолжаются в акватории Тихого океана. В них принимают участие соединения охраны водного района войск и сил на северо-востоке России.

В ходе учений две тактические группы в составе пяти малых противолодочных кораблей осуществили поиск подводной лодки «противника», в роли которой выступила одна из атомных подводных лодок подводных сил ТОФ.

Во взаимодействии с корабельными поисково-ударными группами действовали противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38.

После обнаружения субмарины по выданным координатам противолодочные корабли нанесли удар реактивными глубинными бомбами и применили практическое торпедное оружие, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.