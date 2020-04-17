Отразить внезапную атаку и сопроводить колонну с гумпомощью: миротворцы провели контрольное учение под Самарой

Единственная в Сухопутных войсках Российской Федерации мотострелковая миротворческая бригада провела учение по итогам полугода обучения на Рощинском полигоне в Самарской области.

В задачи учения входило - показать свои умения и навыки по инженерной разведке дорог и отражению атак противника на колонны с гуманитарной помощью. Миротворцы сопровождали гумколонны в условных районах нахождения противоборствующих сторон с последующим отражением на них атак диверсионных групп.

Кроме того, миротворцы продемонстрировали умения при действиях на контрольно-пропускных пунктах и отражению на них внезапных атак.

Единственная в Сухопутных войсках Российской Федерации мотострелковая миротворческая бригада была сформирована 15 лет назад, 1 февраля 2005 года, в составе 2-й Гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту, оснащена современными образцами вооружения: бронетранспортерами БТР-82АМ, комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС «Перунит-Б» и «Грот-М», беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахион-3», радиостанциями шестого поколения «Азарт», индивидуальными защитными костюмами «Ковбой».

Российские военные миротворческие силы принимали участие в обеспечении мира в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье, Судане, Сьерра-Леоне, ЦАР, Либерии, Косово, Таджикистане и в многих других странах и регионах.