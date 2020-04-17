В Ростове-на-Дону строительство медицинского центра Минобороны РФ идет по графику

Строительство медицинского центра Министерства обороны Российской Федерации, который возводят на территории окружного клинического военного госпиталя в Ростове-на-Дону, идет в соответствии с графиком.

За один месяц строительных работ по возведению корпуса двухэтажного медицинского центра на 160 койко-мест на объекте завершено устройство фундамента, монтаж металлоконструкций каркаса. Строители смонтировали более 5,5 тысяч квадратных метров сэндвич-панелей, что составляет 80 процентов от общего объема. На завершающей стадии работы по армированию и бетонированию плиты перекрытия, для выполнения которых затрачено около 66 тонн металлической арматуры и порядка 700 кубометров бетона.

В настоящее время строители приступили к монтажу окон, внутренней системы вентиляции, канализации, водопровода, электросетей, внутренних перегородок и несъемной опалубки перекрытия второго этажа.

На строительной площадке в круглосуточном трехсменном графике работают более 870 рабочих, в том числе 250 человек ночью, задействовано 59 единиц строительной техники.

Завершение строительства, оснащения необходимым медицинским оборудованием и ввод в эксплуатацию объекта запланировано на 30 апреля 2020 года.

В настоящее время укомплектован штат медицинского персонала центра, подобранные специалисты прошли дополнительное обучение на базе военно-медицинской академии МО РФ в Санкт-Петербурге.

С 20 марта специалисты Военно-строительного комплекса с участием инженерных и железнодорожных войск оперативно развернули работы по возведению новых медицинских центров на 16 площадках в различных городах России.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, каждый центр будет укомплектован самой современной техникой, в том числе компьютерными томографами, аппаратами анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации. Специализированную медицинскую помощь в новых медцентрах будут оказываться не только военным, но и гражданскому населению.