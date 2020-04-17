Шойгу: в Нижнем Новгороде открывается первый из 16 военных медцентров для больных COVID-19

Первый из 16 военных медицинских центров для лечения больных коронавирусом, открывается сегодня в Нижнем Новгороде, заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«Сегодня в Нижнем Новгороде вводится в эксплуатацию первый из 16 медицинских центров», - сказал глава военного ведомства во время видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Центры создаются на базе военных госпиталей Минобороны и позволят дополнительно ввести 1,6 тысячи мест для лечения пациентов с инфекционной патологией. Шойгу отметил, что применение современных технологий значительно сокращает сроки строительства и обеспечивает максимальное качество центров.

«Площадь объектов - почти 115 тысяч квадратных метров. Двадцать девятые сутки работы ведутся круглосуточно во всех военных округах - Западном, Южном, Центральном и Восточном. На площадках задействовано почти 11 тысяч человек и более 540 единиц техники», - рассказал Шойгу.

На площадках задействовано почти 11 тысяч человек и более 540 единиц техники. Работы выполняются в два этапа: до 30 апреля будет завершено строительство восьми центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Омске. До 15 мая будут построены оставшиеся восемь.