Главный храм ВС РФ освободили от лесов: кадры со стройплощадки

Центральное здание уже освобождено от строительных лесов, и все внешние стены украшают бронзовые лики святых. Каждая из этих монументальных построек пронизана скрытым смыслом.

Под главным куполом диаметр барабана 1 945 сантиметров, в нем восемь окон. Сама же «маковка» в самом узком месте 22 метра, а в широком - 43.

Для тех, кто знает историю, расшифровать не составляет труда: 8 мая 1945 года в 22 часа и 43 минуты был подписан акт о капитуляции Германии.

Храм в высоту 96 метров, так как в 960 году родился креститель Руси князь Владимир.

На стенах и потолке специальная мозаика из прессованного цветного стекла. Батальные сцены из истории России и святые покровители всех видов и родов войск.

Из переплавленного трофейного немецкого оружия сделаны ступени лестниц ведущих в храм.

На сегодняшний день объем всех работ в этом храмовом комплексе выполнен на 97 процентов. Готовы к работе многие сооружения, как например, колокольня и Нижний храм.

Храм по периметру опоясывают 15 тысяч квадратных метров грандиозного сооружения. Это музей-галерея «Дорога памяти». Внутри же огромная экспозиция об истории ВОВ с интерактивными экранами. И по всей длине галереи тянется почти полутора-километровая мозаика с изображением участников войны.

Это панно сделано из портретов 33-Х миллионов портретов фронтовиков. В самой же галерее «Дорога памяти» каждый метр посвящен отдельному дню войны. Экспонаты здесь буквально на каждом шагу. Всего 1418 метров, столько дней наша страна шла к победе».

Для того чтобы портрет вашего родственника занял почетное место в мемориале «Дорога памяти» достаточно загрузить фотографию на портале «Память народа», созданном Министерством обороны. Любой на этом сайте может внести в базу данных имена и фотографии своих близких, защищавших Отечество.