Фрегат «Адмирал Эссен» уничтожил «Калибрами» корабль «противника» в Черном море

Экипажи фрегата «Адмирал Эссен» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» провели тренировки в Черном море, где учились применять ракетное оружие по условному противнику. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

По замыслу учений, в море был обнаружен отряд кораблей условного противника, идущего в сторону побережья Крыма. На связь подозрительные корабли не выходили, на сигналы не реагировали, опознавательные знаки, флаги и бортовые номерах у них отсутствовали.

Командиры фрегата и малого ракетного корабля приблизились к противнику, чтобы тот изменил курс. Отряд «вражеских» кораблей выпустил ракеты по фрегату и МРК. Экипаж «Адмирала Эссена» с помощью ракетного комплекса противовоздушной обороны «Штиль-1» отразил воздушную атаку.

Затем личный состав ракетных боевых частей фрегата и малого ракетного корабля уничтожили корабли условного противника залпом высокоточного ракетного комплекса «Калибр-НК». Во время учений все пуски были электронными.

Также в рамках учения моряки провели тренировку по борьбе за живучесть. Экипаж МРК «Орехово-Зуево» получил пробоину в корпусе, в результате один из отсеков корабля стал наполняться водой. Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» оказал помощь терпящему бедствие кораблю.

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» - второй фрегат проекта 11356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегат является многоцелевым сторожевым кораблем, предназначенным для выполнения боевых задач и ведения боевых действий в составе соединений кораблей и самостоятельно.

Военный корабль, названный в честь адмирала русского военно-морского флота эпохи Российской Империи Николая Эссена, построен на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Экипаж корабля состоит из примерно 200 человек. В длину он достигает 124,8 метра, а в ширину 15,2 метра. Основу ударного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр» и «Оникс».

Боевое крещение фрегат «Адмирал Эссен» прошел во время операции в Сирии. Он наносил удары по позициям террористов крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря.