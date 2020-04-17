Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Фрегат «Адмирал Эссен» уничтожил «Калибрами» корабль «противника» в Черном море

Андрей Аркадьев
14:57 17.04.2020
Экипаж фрегата с помощью ракетного комплекса противовоздушной обороны «Штиль-1» отразил воздушную атаку.
Фрегат «Адмирал Эссен» уничтожил «Калибрами» корабль «противника» в Черном море
© Фото: Минобороны России

Экипажи фрегата «Адмирал Эссен» и малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» провели тренировки в Черном море, где учились применять ракетное оружие по условному противнику. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

По замыслу учений, в море был обнаружен отряд кораблей условного противника, идущего в сторону побережья Крыма. На связь подозрительные корабли не выходили, на сигналы не реагировали, опознавательные знаки, флаги и бортовые номерах у них отсутствовали.

Командиры фрегата и малого ракетного корабля приблизились к противнику, чтобы тот изменил курс. Отряд «вражеских» кораблей выпустил ракеты по фрегату и МРК. Экипаж «Адмирала Эссена» с помощью ракетного комплекса противовоздушной обороны «Штиль-1» отразил воздушную атаку.

Затем личный состав ракетных боевых частей фрегата и малого ракетного корабля уничтожили корабли условного противника залпом высокоточного ракетного комплекса «Калибр-НК». Во время учений все пуски были электронными.

Также в рамках учения моряки провели тренировку по борьбе за живучесть. Экипаж МРК «Орехово-Зуево» получил пробоину в корпусе, в результате один из отсеков корабля стал наполняться водой. Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» оказал помощь терпящему бедствие кораблю.

Сторожевой корабль «Адмирал Эссен» - второй фрегат проекта 11356, состоящий на вооружении Черноморского флота России. Корабль входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Фрегат является многоцелевым сторожевым кораблем, предназначенным для выполнения боевых задач и ведения боевых действий в составе соединений кораблей и самостоятельно.

Военный корабль, названный в честь адмирала русского военно-морского флота эпохи Российской Империи Николая Эссена, построен на прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде.

Экипаж корабля состоит из примерно 200 человек. В длину он достигает 124,8 метра, а в ширину 15,2 метра.  Основу ударного вооружения фрегата составляют универсальные пусковые установки 3С14, которые могут использовать ракеты «Калибр» и «Оникс».

Боевое крещение фрегат «Адмирал Эссен» прошел во время операции в Сирии. Он наносил удары по позициям террористов крылатыми ракетами «Калибр» из акватории Средиземного моря.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата16.04.2020, 08:33
Уничтожить «врага»: танкисты ЦВО освоили модернизированные Т-72Б3М на Южном Урале
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата17.04.2020, 13:42
В МИД РФ заявили об ухудшении перспектив продления СНВ-3
Дата17.04.2020, 15:00
На грани жизни и смерти: как экипаж российских космонавтов пережил десятки аварий за один полет
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:21 В стране и мире
Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса
16:15 В стране и мире
Совфед поддержал перенос даты окончания Второй мировой войны
16:09 В стране и мире
Видео
Путин выразил надежду на успешное создание вакцины от COVID-19 в России
16:07 В стране и мире
Видео
«Переболевшие отдавали кровь»: журналист рассказал о борьбе с COVID-19 в КНР
16:03 В стране и мире
Видео
Путин: в каждом регионе еще предстоит сделать многое в связи с COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Названа температура гибели коронавируса
Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день
Врач рассказала, что необходимо пить для улучшения работы мозга
Видео
«Главное - дезинфекция»: врач рассказал, чем заменить санитайзеры в домашних условиях
Ученые нашли «слабое место» коронавируса
Биолог назвала опасные последствия для переболевших COVID-19
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.