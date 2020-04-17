В Нижнем Новгороде открывается медцентр для борьбы с COVID-19

Несмотря на распространение коронавируса в нашей стране, власти успели подготовится к этому и заранее приняли решение о строительстве 16 медицинских центров. Их возведением по всей России занимается Минобороны. Сегодня в Нижнем Новгороде сдадут первый такой комплекс площадью несколько тысяч квадратных метров.

Госпиталь строили в круглосуточном режиме. Там есть современные томографы, эндоскопы, аппараты УЗИ и ИВЛ, которые необходимы врачам. Пациентов разместят в светлых и уютных двухместных и одноместных палатах.

В этом госпитале можно разместить 60 человек, плюс десять в реанимации. Все палаты изолированы, максимально снижен контакт между пациентами и персоналом. Даже продукты и использованная посуда проходят обеззараживание в специальном шлюзе. Для исключения попадания инфекции в коридоры чистой зоны, в палатах установлена вентиляция с отрицательным давлением.

В этом центре будет работать 200 человек. Врачи уже прошли двухнедельное переобучение в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. Это инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи и рентгенологи. Пока медики разбираются с новым оборудованием и наводят лоск в палатах. Бойцы РХБЗ проводят дезинфекцию перед поступлением первых пациентов, а строители проводят благоустройство территории. Строительство завершили раньше срока.

В случае необходимости силами госпиталя коечный фонд можно увеличить до 305 мест. При этом военные уже планируют, как использовать новые корпуса и персонал после завершения эпидемии.

«Госпиталь без предназначение не останется - он может быть перепрофилирован в другое лечебное заведение, где будут ставить и иные задачи - терапевтической патологии, хирургической патологии», - рассказал начальник военного госпиталя №422 ЗВО Олег Тутаев.

Медцентры строятся по всей стране. В Западном военном округе их будет шесть. Три запланированы в Южном военном округе. В Центральном военном округе строят три инфекционки, еще четыре появятся в Восточном военном округе. Всего до конца апреля планируется завершить строительство восьми таких центров. До 15 мая будут сданы остальные.