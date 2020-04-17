Работа кипит: кадры возведения медцентра Минобороны в Севастополе

В Севастополе вовсю идет строительство нового многофункционального медицинского центра Минобороны России, предназначенного для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба российского военного ведомства. После открытия 15 мая инфекционный центр сможет принять 60 пациентов.

«На данный момент полностью завершены работы по монтажу колонн металлического каркаса, бетонированию подпорных стен и установке плит под укладку коммуникаций по периметру здания. Продолжается монтаж, армирование и заливка плиты перекрытия второго этажа, прокладка сети канализации и отопления медцентра, монтаж и обшивка гипсокартоном металлического каркаса перегородок внутренних помещений, установка сэндвич-панелей по ходу выведения стен», - говорится в сообщении.

Накануне в Севастополь доставили самое современное медицинское оборудование, которым будет оснащен строящийся медицинский центр.

Работы по возведению инфекционного центра начались еще 23 марта. В них принимают участие не только военные строители, но и инженерные подразделения Черноморского флота. На стройке в две смены трудятся около 400 человек, задействованы 30 единиц техники.

В общей сложности по всей России будет построено 16 таких медицинских центров в 15 регионах страны. Работы ведутся круглосуточно в несколько смен с опережением графика.