Быстро и метко: бойцы ВВО выполнили стрельбу из АК-74М и ПМ

На одном из полигонов в Приамурье военнослужащие выполнили упражнения на недавно созданных специальных стрелковых комплексах. Стрельба выполнялась из автоматов АК-74М и пистолета ПМ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В ходе упражнения проверялось мастерство владения бойцами оружием в сложной и незнакомой ситуации. Отсутствие шаблонности и возможности заранее подготовиться помогут воинам лучше и увереннее действовать в условиях реального боя.

Армейская тактическая стрельба - новый вид военного спорта, включающий в себя перемещения, стрельбу из различных видов оружия в движении из неудобных положений, использования укрытий и скоростную перезарядку оружия.