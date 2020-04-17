Быстро и метко: бойцы ВВО выполнили стрельбу из АК-74М и ПМ
Впервые в ходе контрольной проверки войск Восточного военного округа используются упражнения армейской тактической стрельбы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На одном из полигонов в Приамурье военнослужащие выполнили упражнения на недавно созданных специальных стрелковых комплексах. Стрельба выполнялась из автоматов АК-74М и пистолета ПМ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В ходе упражнения проверялось мастерство владения бойцами оружием в сложной и незнакомой ситуации. Отсутствие шаблонности и возможности заранее подготовиться помогут воинам лучше и увереннее действовать в условиях реального боя.
Армейская тактическая стрельба - новый вид военного спорта, включающий в себя перемещения, стрельбу из различных видов оружия в движении из неудобных положений, использования укрытий и скоростную перезарядку оружия.