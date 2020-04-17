Гвардейцы-десантники в Туле провели комплекс противоэпидемических мероприятий

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении завершилось тактико-специальное учение с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), а также личным составом медицинской службы и подразделений по проведению противоэпидемических мероприятий.

В ходе ТСУ, военнослужащие подразделений РХБЗ провели полную дезинфекцию солдатских общежитий, штабов воинских частей и соединения, контрольно-пропускных пунктов, караульных помещений, столовых для приема пищи, парковых зон и автотранспорта, въезжающего на территорию части.

Обработка проводилась с использованием техники РХБЗ (авторазливочных станций АРС-14, автономных приборов специальной обработки с 1-1,5 процентным водным раствором двутретьосновной соли гипохлорита кальция (ДТСГК).