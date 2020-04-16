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Уничтожить «врага»: танкисты ЦВО освоили модернизированные Т-72Б3М на Южном Урале

Наталия Майорова
08:33 16.04.2020
В тактических учениях было задействовано около 50 единиц техники.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие гвардейской танковой дивизии ЦВО в ходе совместных учений с подразделениями разведки и реактивной артиллерии в Челябинской области освоили модернизированные танки Т-72Б3М. Техника лишь недавно поступила на вооружение танкового соединения.               

Согласно легенде учений, в оборонительных порядках войск образовалась брешь. Разведгруппа обнаружила, рассчитала и передала координаты «противника» на командный пункт с помощью комплекса разведки, управления и связи «Стрелец».

В свою очередь, реактивная батарея, вооруженная реактивными системами залпового огня «Град», нанесла артиллерийский удар по позициям условного противника, находящимся на удалении около 12 километров. После уничтожения основных сил «врага» в условный бой вступили экипажи танков Т-72Б3М, усиленные мотострелковым взводом.

В результате огневого воздействия военнослужащие танкового соединения нанесли максимальное поражение наступающим силам и удержали оборонительный рубеж.

В тактических учениях было задействовано около 50 единиц техники, в том числе модернизированные танки Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

Т-72Б3М обладает улучшенной маневренностью и бронезащитой, оснащен новым двигателем, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты «Реликт», системой связи «Акведук» и многоканальным прицелом «Сосна-У» с тепловизором.

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