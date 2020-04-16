На «Тиграх», «Тайфунах» и БТР-82: как проходило российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в Сирии

Четвертое по счету совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию, состоялось 15 апреля.

Перед началом мероприятий российские военные полицейские, выстроенные по экипажам, выслушали постановку задачи, которые вместе со своими командирами отправятся на «Тиграх», «Тайфунах» и БТР-82.

С турецкими военными российская сторона встретилась на северной окраине Серакибы. Турецкие военные прибыли на бронеавтомобилях «Кирпи». Офицеры совместного патруля произвели последний обмен мнениями, выработали порядок следования.

Турецкие военные во главе колонны и замыкают ее, в середине российские «Тигра» и два БТР-82 огневого прикрытия. Вдоль трассы - турецкие солдаты. Большая часть дороги проходит через Идлибскую зону деэскалации, где до сих пор остаются боевики. При том, что эта стратегически важная магистраль соединяет два экономически-развитых региона страны - Латакию на побережье и Алеппо - крупный промышленный и торговый центр.

Боевики пытались неоднократно препятствовать патрулированию, например, создавали на шоссе искусственные препятствия - рвы и завалы.

Колонна преодолела точку, в которой в прошлый раз был совершен разворот, а значит, в этот раз маршрут следования был длиннее. Российские военные полицейские рассчитывают, что маршрут патрулирования в следующий раз будет еще более увеличен.

Пока российские военные патрулируют М-4 в зоне деэскалации существует гарантия прекращения огня. Для небольшой Сирии сейчас очень важно, чтобы договоренности сохранялись.

Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр. Движение колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.

Напомним, что о совместном патрулировании президент Российской Федерации и лидер Турецкой Республики договорились 5 марта 2020 года в Москве. Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года, второе – 23 марта 2020 года, третье – 8 апреля 2020 года».