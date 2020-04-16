В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

В Тюменском высшем военном инженерном командном училище (ТВВИКУ) у 14 военнослужащих и гражданского сотрудника обнаружен коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Все инфицированные переведены на карантинный режим. Состояние заболевших – нормальное, ни у кого признаков или симптомов заболевания органов дыхания нет, температура тела в норме, добавили в пресс-службе.

«Помещенные на карантин находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение. В училище на постоянной основе продолжаются мероприятия по диагностике личного состава и полной дезинфекции всех помещений и материальных средств», - говорится в сообщении.

Пробы, взятые в ходе тестирования еще 352 курсантов, дали отрицательные результаты. По предварительным данным один из военнослужащих контактировал с гражданскими лицами за пределами училища.