Проверка в режиме онлайн: подготовку мотострелков ЮВО в Северной Осетии оценили по видеосвязи

В режиме онлайн и в ночное время суток мотострелковое соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии сдало контрольные упражнения за зимний период обучения. Такая форма сдачи экзаменов, по видеосвязи, была организована впервые.

Подразделения мотострелкового соединения были проверены в пункте постоянной дислокации по удаленной системе. Занятия на военных полигонах Тарское и Шалхи транслировались на пункт управления объединения с помощью видеокамер объективного контроля и беспилотной авиации.

Военнослужащие ЮВО сдали зачеты по стрельбе из стрелкового оружия, вооружения и военной техники, нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке, а офицеры управления подразделений продемонстрировали навыки управления приданными и штатными подразделениями при выполнении учебно-боевых задач.