Химащита от короновируса: военные продезинфицировали вагоноремонтный завод в Петербурге
Мера принята для того, чтобы не допустить попадания и распространения вирусных инфекций.
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Подразделение РХБЗ продезинфицировали спецсредством подъезды, здания и подвижной состав Октябрьского вагоноремонтного завода в рамках борьбы распространением вирусных инфекцией. Руководство предприятия само обратилось за помощью к военным, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Провести обработку поручил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев. Также военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты обработают специальными средствами территорию Тверского вагоностроительного завода, добавили в пресс-службе.
Для специальной обработки военнослужащие в средствах индивидуальной защиты применяют специальные машины АРС-14КМ и войсковые комплекты ДКВ-1К.