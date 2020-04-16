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Под Костромой военные восстановят опору моста, рухнувшего от ледохода

Олег Мурашев
11:19 16.04.2020
Ледяной затор на реке Унжа в Костромской области загнул ледоломы, что привело к обрушению опоры моста.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Мост возвели военные строители четыре года назад. Его протяженность больше двухсот метров, ширина 4,5 метра, грузоподъемность 40 тонн. Раньше на этом месте была паромная переправа, которая обеспечивали связь с большой землей почти трем тысячам местных жителей из шести поселков Макарьевского района. По словам местных жителей, опору снесло из-за недосмотра обслуживающих служб, которые вовремя не провели чистку опоры от стволов деревьев, смытых паводком в воду.

«Мусор пошел, не убрали его во время с ледорезов. Забилось, все вывернуло и его развернуло, и сваи оказались голые. Лед пошел и их срезало», - рассказал местный житель Геннадий Виляев.

В настоящее время этим мостом местные жители пользуются только как пешеходным. Паромную переправу пришлось возобновить, пока не восстановят движение.

«Когда этот мост рассчитывался были результаты многолетних наблюдений, когда идет лед, когда идет высокая вода. В результате в этом году произошло все с ног на голову – и лед пошел выше расчетного значения на 1,5 метра. Соответственно лед пошел выше ледорезов и произошло обрушение опоры», - уточнил командир мостового батальона МТО-69 ЗВО Алексей Зайцев.

Учитывая опыт этой зимы военным строителям придется внести изменения в конструкции ледоломов. Так как именно они принимают основной удар во время ледохода, их придется значительно нарастить и усилить. Грузоподъемность переправы после восстановительных работ не измениться. Военные обещают, что уже через неделю по этому мосту снова пойдут машины.

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