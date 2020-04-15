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Т-72Б3, гранатометы и боевая стрельба: масштабные учения прошли на полигоне ВВО под Хабаровском

Наталия Майорова
09:45 15.04.2020
Целью учений стала проверка звеньев управлений, а также вопросов всестороннего обеспечения современного боя.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На полигоне  Князе-Волконский состоялись двухсторонние тактические учения с боевой стрельбой. В них приняли участие танковые подразделения мотострелкового соединения  Восточного военного округа, дислоцированного под Хабаровском.

Целью учений стала проверка звеньев управлений, а также вопросов всестороннего обеспечения современного боя.

По замыслу мероприятия, несколько подразделений соединения были подняты по тревоге и выдвинулись на общевойсковой полигон, где они, после развертывания в боевые порядки и маскировки бронетехники,  вступили в условный бой.

Действия «противника» выполнила танковая рота, попыталась прорваться в район дислокации основных сил войск. Танки Т-72Б3 имитировали легкобронированную технику «неприятеля». Отработав наступление, танкисты ушли в безопасный район.

После этого прошел этап боевой стрельбы: оборонительные действия наших подразделений заключались в слаженных  действиях  расчетов автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», гранатометов с применением гранат кумулятивного действия, боевой работе мотострелковых рот с огневой поддержкой  из автоматических пушек и комплекса противотанкового вооружения БМП-2 по мишеням, имитирующим легкобронированную технику.

Кроме того, в ходе учений офицерами штаба округа проверена система управления огнем и организация взаимодействия и связи проверяемых подразделений.

Учения были организованы по плану контрольной проверки войск и сил ВВО за зимний период обучения.

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