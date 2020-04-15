Т-72Б3, гранатометы и боевая стрельба: масштабные учения прошли на полигоне ВВО под Хабаровском

На полигоне Князе-Волконский состоялись двухсторонние тактические учения с боевой стрельбой. В них приняли участие танковые подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного под Хабаровском.

Целью учений стала проверка звеньев управлений, а также вопросов всестороннего обеспечения современного боя.

По замыслу мероприятия, несколько подразделений соединения были подняты по тревоге и выдвинулись на общевойсковой полигон, где они, после развертывания в боевые порядки и маскировки бронетехники, вступили в условный бой.

Действия «противника» выполнила танковая рота, попыталась прорваться в район дислокации основных сил войск. Танки Т-72Б3 имитировали легкобронированную технику «неприятеля». Отработав наступление, танкисты ушли в безопасный район.

После этого прошел этап боевой стрельбы: оборонительные действия наших подразделений заключались в слаженных действиях расчетов автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», гранатометов с применением гранат кумулятивного действия, боевой работе мотострелковых рот с огневой поддержкой из автоматических пушек и комплекса противотанкового вооружения БМП-2 по мишеням, имитирующим легкобронированную технику.

Кроме того, в ходе учений офицерами штаба округа проверена система управления огнем и организация взаимодействия и связи проверяемых подразделений.

Учения были организованы по плану контрольной проверки войск и сил ВВО за зимний период обучения.