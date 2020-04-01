Солидарность на фоне пандемии: кадры отправки самолета ВКС РФ с медоборудованием в США

В Соединенные Штаты Америки вылетел спецборт Министерства обороны РФ. Военно-транспортный самолет стартовал с аэродрома Чкаловский.

Борт доставит в США помощь для борьбы с коронавирусом. Это медицинские маски и специальное медицинское оборудование, нехватка которого сейчас ощущается в Штатах.

О помощи президенты Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в ходе телефонной беседы, которая состоялась на днях. Американский лидер выразил российской стороне признательность за подмогу в трудной ситуации.

На данный момент США является одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран. За последние сутки там зафиксировано рекордное количество жертв коронавируса, по количеству зараженных США стоят на первом месте в мире.