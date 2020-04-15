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В Идлибе состоялось четвертое патрулирование участка трассы М-4 военными России и Турции

Валентина Пескова
22:40 15.04.2020
Совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 прошло в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию.
В Идлибе состоялось четвертое патрулирование участка трассы М-4 военными России и Турции
© Фото: Минобороны РФ

Российские военные совместно с турецкими коллегами продолжают реализовывать положения Меморандума, достигнутые между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта.

Как было оговорено в документе, стороны должны осуществлять совместное патрулирование трассы М-4 в зоне деэскалации конфликта в Идлибе. 15 апреля военные России и Турции провели патрулирование участка трассы, связывающей города Алеппо и Латакию, в четвертый раз.

В совместном патрулировании от российской стороны участвовали два БТР-82 и бронеавтомобиль «Тигр». Движение колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.

Также ЦПВС сообщил, что за прошедшие сутки режим прекращения огня на территории Идлибской зоны деэскалации со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, нарушен не был.

Первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб состоялось 15 марта 2020 года, второе - 23 марта 2020 года, третье - 8 апреля 2020 года.

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