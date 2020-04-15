БТРы, гаубицы и вездеходы: кадры учений морпехов в Заполярье

На полигоне Печенгского района Мурманской области прошли батальонные тактические учения морских пехотинцев, сообщает пресс-служба Северного флота. В маневрах было задействовано более 500 человек и свыше 120 единиц техники, в том числе БТР-82А, самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» и вездеходы ТТМ-4902ПС-10.

«В ходе учения морские пехотинцы отработали временные нормативы по приведению в высшие степени боевой готовности и совершили марш на технике в назначенные районы развертывания сил. Попутно они отработали действия по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодоление заражённых участков местности», - говорится в сообщении.

На полигоне военнослужащие провели стрельбы из боевых машин, артиллерийских орудий, минометов, гранатометов и стрелкового оружия по целям, имитирующих бронированную технику, воздушные цели, а также живую силу противника на расстоянии от 100 до 5000 метров.

Морские пехотинцы отработали нормативы по огневой, тактической, инженерной и специальной подготовке. Также оценивались действия командиров подразделений тактически грамотно вести бой.