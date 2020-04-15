Военные медики развернули полевой госпиталь в Ленобласти: кадры с коптера
Одновременно на лечение он может принять до ста человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Медики развернули мобильный многопрофильный госпиталь на 100 мест на учениях в Ленинградской области, пишет пресс-служба Западного военного округа.
Военнослужащие не только собрали модульные конструкции, но и поставили все необходимое медицинское оборудование.
В лечебнице есть рентген-кабинет, инфекционное, госпитальное и приемное отделения, кабинет стоматолога и палаты интенсивной терапии.
В учениях были задействованы порядка 30 единиц техники.