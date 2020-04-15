Вместе против коронавируса: российские и сербские медики провели консультации в Белграде

В Белграде российские военные медики провели брифинг со специалистами республиканского института общественного здоровья. Это ведущий медцентр Сербии, на базе которого развернут кризисный штаб по борьбе с коронавирусом.

Врачи обсудили текущую ситуацию и определили ключевые объекты сербского Минздрава, где требуется дезинфекция. Также российские эпидемиологи осмотрели пациентов в одной из столичных больниц и дали рекомендации по тактике лечения вируса. Директор клинического центра «Земун» Драгош Стоянович высоко оценил помощь коллег.

«Взаимодействие с российскими врачами осуществляется прекрасно. Они очень опытны, с высоким уровнем подготовки. Мы благодарны за возможность работать ними. В некоторых вопросах у нас больше опыта, в некоторых - у них. Тем не менее, большое им спасибо за то, что они нам помогают не только советом, но делом. Помощь от русского народа всегда была велика и мы за это благодарны», - сказал он.

Специалисты РХБЗ продолжают санобработку медучреждений Сербии – они обезопасили районные поликлиники в Белграде, больницу в Чуприи и клинические центры в Паличе и Нише. Всего бойцы российского сводного отряда продезинфицировали более полумиллиона квадратных метров дорог и помещений.