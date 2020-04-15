Стрельбы в горах: военные накрыли минометным огнем «противника» в Карачаево-Черкесии
На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии прошли контрольные занятия минометчиков по тактике и огневой подготовке, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Из орудий, установленных в кузове автомобилей КамАЗ, артиллерийские расчеты выполнили залпы по целям, находящимся за возвышенностями и лесом.
Военнослужащие поразили 100 целей, имитирующих бронетехнику, живую силу и позиции условного противника на расстоянии от 700 до 4,5 тысяч метров. Контрольные занятия проходили как днем, так и ночью.
Тактика «кочующих» минометов применятся в ходе боевой подготовки артиллеристов ЮВО. Опыт современных вооруженных конфликтов позволяет расчетам орудий производить мгновенные отражения атак превосходящих сил противника и максимально быстро менять огневые позиции в рамках контрбатарейной борьбы.