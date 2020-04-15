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Стрельбы в горах: военные накрыли минометным огнем «противника» в Карачаево-Черкесии

Андрей Аркадьев
13:55 15.04.2020
Горные минометчики ЮВО в Карачаево-Черкесии на контрольной проверке применили «кочующие» минометы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии прошли контрольные занятия минометчиков по тактике и огневой подготовке, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Из орудий, установленных в кузове автомобилей КамАЗ, артиллерийские расчеты выполнили залпы по целям, находящимся за возвышенностями и лесом.

Военнослужащие поразили 100 целей, имитирующих бронетехнику, живую силу и позиции условного противника на расстоянии от 700 до 4,5 тысяч метров. Контрольные занятия проходили как днем, так и ночью.

Тактика «кочующих» минометов применятся в ходе боевой подготовки артиллеристов ЮВО. Опыт современных вооруженных конфликтов позволяет расчетам орудий производить мгновенные отражения атак превосходящих сил противника и максимально быстро менять огневые позиции в рамках контрбатарейной борьбы.

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