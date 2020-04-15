Путин: опыт военных специалистов в борьбе с COVID-19 может быть применен в РФ

Президент России Владимир Путин допустил возможность применения опыта российских военных специалистов, который они получили во время зарубежных командировок, в России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Что имел в виду президент: наши военные специалисты наработали уже большой опыт в борьбе с коронавирусом, в том числе и международный опыт. Они работали и продолжают работать в очень горячих точках. И, конечно, это бесценный опыт. Он может быть применен там, где это потребуется.», - сказал Песков.

В то же время Песков подчеркнул, что каких-то конкретных решений на этот счет пока не принималось.