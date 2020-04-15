Главы Генштабов ВС РФ и Италии обсудили борьбу с коронавирусом
Обсуждались вопросы оказания итальянской стороне гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Глава Генштаба ВС РФ, замминистра обороны, генерал армии Валерий Герасимов обсудил с начальником Генштаба ВС Италии генералом Энцо Веччарелли борьбу с коронавирусом. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе беседы обсуждены вопросы оказания итальянской стороне гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией и работы российского сводного отряда в Италии», - говорится в сообщении.
Беседа состоялась в среду, 15 апреля по инициативе итальянской стороны.