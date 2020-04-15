Уничтожить заразу: военные провели дезинфекцию в астраханских больницах и ТЦ
Подразделения отдельного соединения радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию шести крупных объектов Астрахани. Обработка проводилась ночью, были задействованы девять специальных автомобилей АРС-14КМ, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
«За одну ночь специалисты провели дезинфекцию Областного онкологического диспансера (около 50 тыс. кв. м), областной детской клинической больницы им. Селищевой (порядка 56 тыс. кв. м), торгового комплекса "Татар-базар" (9,5 тыс. кв. м), а также обработали раствором ДТС-КГ городские рынки и оптово-розничную базу "Славянка"», - говорится в сообщении.
За ночь расчеты подразделения РХБЗ продезинфицировали в общей сложности свыше 150 тысяч квадратных метров.
Ранее личный состав подразделения РХБЗ соединения ЮВО, прибывший в Астрахань, выполнил работы по дезинфекции зданий, помещений, больниц, диспансеров, вокзалов, аэропортов и прилегающей территории к ним, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса.