Уничтожить заразу: военные провели дезинфекцию в астраханских больницах и ТЦ

«За одну ночь специалисты провели дезинфекцию Областного онкологического диспансера (около 50 тыс. кв. м), областной детской клинической больницы им. Селищевой (порядка 56 тыс. кв. м), торгового комплекса "Татар-базар" (9,5 тыс. кв. м), а также обработали раствором ДТС-КГ городские рынки и оптово-розничную базу "Славянка"», - говорится в сообщении.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.