Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Коронавирус ТЕГИ

Уничтожить заразу: военные провели дезинфекцию в астраханских больницах и ТЦ

Андрей Аркадьев
11:30 15.04.2020
Подразделения РХБЗ ЮВО провели специальную обработку крупных медицинских и торговых объектов Астрахани.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Подразделения отдельного соединения радиационной, химической и биологической защиты провели дезинфекцию шести крупных объектов Астрахани. Обработка проводилась ночью, были задействованы девять специальных автомобилей АРС-14КМ, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«За одну ночь специалисты провели дезинфекцию Областного онкологического диспансера (около 50 тыс. кв. м), областной детской клинической больницы им. Селищевой (порядка 56 тыс. кв. м), торгового комплекса "Татар-базар" (9,5 тыс. кв. м), а также обработали раствором ДТС-КГ городские рынки и оптово-розничную базу "Славянка"», - говорится в сообщении.

За ночь расчеты подразделения РХБЗ продезинфицировали в общей сложности свыше 150 тысяч квадратных метров.

Ранее личный состав подразделения РХБЗ соединения ЮВО, прибывший в Астрахань, выполнил работы по дезинфекции зданий, помещений, больниц, диспансеров, вокзалов, аэропортов и прилегающей территории к ним, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата15.04.2020, 09:45
Т-72Б3, гранатометы и боевая стрельба: масштабные учения прошли на полигоне ВВО под Хабаровском
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата14.04.2020, 14:48
Тяжелый танк КВ-1: один в поле воин
Дата15.04.2020, 10:05
Засада на коршуна: как советский летчик Арсений Ворожейкин заслужил звание аса
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
11:39 В стране и мире
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
11:30 Армия
Видео
Уничтожить заразу: военные провели дезинфекцию в астраханских больницах и ТЦ
10:52 В стране и мире
Незараженный: Республика Алтай осталась единственной в РФ без COVID-19
10:51 В стране и мире
В России за сутки выявлено 3 388 новых случаев COVID-19
10:08 В стране и мире
Для сдерживания пандемии коронавируса необходимо отменить санкции в отношении Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:45 В стране и мире
Для участников проекта «Московское долголетие» организованы дистанционные занятия
11:39 В стране и мире
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
11:30 Армия
Видео
Уничтожить заразу: военные провели дезинфекцию в астраханских больницах и ТЦ
11:27 В стране и мире
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
10:52 В стране и мире
Незараженный: Республика Алтай осталась единственной в РФ без COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Скрытая опасность: ученые рассказали о бессимптомных носителях COVID-19
Ученые нашли «слабое место» коронавируса
Видео
Надежда Бабкина вышла из медикаментозной комы
У Стаса Михайлова подтвердился коронавирус
Видео
Ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии
Видео
Никто не препятствовал: новые кадры побега из психбольницы в Иркутске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.