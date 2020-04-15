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«Тюльпан», «Град» и «Ураган» «уничтожили» подземный лабиринт противника под Оренбургом

Ирина Егорова
05:00 15.04.2020
Всего было нанесено более 250 ударов по позициям «врага».
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Артиллеристы ЦВО применили более 250 ударов  тяжелыми орудиями для уничтожения лагеря противника с подземным лабиринтом на учении под Оренбургом. Тяжелые минометы, системы залпового огня и самоходные гаубицы уничтожили укрепленный район обороны «врага» на Тоцком полигоне.

По замыслу практических действий, разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили расположение замаскированного базового лагеря «противника» с закрытыми огневыми позициями, соединенные между собой подземными проходами. Огневые удары по разным позициям противника наносились одновременно. В зависимости от задачи боевые стрельбы вели расчеты самоходных 152-мм гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган». По подземным проходам и сооружениям удары наносились с помощью тяжелых 220-м минометов «Тюльпан». Артиллеристы успешно справились с поставленными задачами. 

Уточняется, что все практические действия проходили с учетом требований эпидемиологической обстановки.

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