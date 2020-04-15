Экипажи Су-24М начали тренировки к параду Победы в Волгограде

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М авиаполка Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, приступили к подготовке воздушной части военного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Экипажи провели тренировочные полеты в сомкнутом порядке на высотах от 50 до 200 метров со скоростью от 600 до 900 км/ч.

В этом году в воздушной части военного парада в Волгограде примут участие авиационные группы на ударных вертолетах Ми-28НМ «Ночной охотник», транспортно-боевых Ми-35, транспортно-штурмовых Ми-8АМТШ «Терминатор», а также штурмовики Су-25 «Грач», тактические фронтовые бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности Су-24М, многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34, истребители поколения 4+ Су-30СМ.

В ближайшее время летчики армейской авиации ВКС России совершат перелет на аэродром Мариновка и приступят к тренировкам на слетанность экипажей.