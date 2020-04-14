Подразделения РХБЗ выполнили дезинфекцию на оборонных предприятиях Северного Кавказа

Военные полка РХБЗ 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) выполнили специальную обработку оборонных предприятий в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил начальник пресс-службы ЮВО, полковник Вадим Астафьев.

За двое суток подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) обработали специальными химическими растворами порядка 85 тысяч квадратных метров помещений, складов, дорог и фасадов зданий заводов «Магнит», «Разряд» и «Победит» в Северной Осетии. Затем были продезинфицированы также два завода «Телемеханика» и «Нальчикский завод полупроводниковых приборов» в Кабардино-Балкарии.

© Минобороны РФ

Для дезинфекции предприятий и прилегающих к ним территорий было задействовано десять специальных машин АРС-14КМ. К работам привлекались около 30 специалистов подразделений РХБЗ.