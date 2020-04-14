Выжить в окружении «врага»: кадры работы снайперов ЗВО

Снайперы прошли тропу выживания в рамках сдачи контрольных упражнений в Воронежской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Уникальная методика подготовки снайперских пар, разработанная в отдельном снайперском подразделении общевойсковой армии ЗВО, была впервые опробована в рамках сбора и показала включенные условия для каждого снайпера. Этот подход позволяет отработать до автоматизма индивидуальные навыки по поиску противника, работе из засады по прикрытию разведывательных групп, по корректировке огня и контрснайперской борьбе в условиях населенных пунктов.

Также снайперские пары прошли дополнительные курсы по маскировке основных и запасных боевых позиций во время перемещения на тактических полях в сложной обстановке динамично меняющегося боя, а также по эвакуации раненных членов разведывательной группы.

На финальном экзамене было задействовано более 50 единиц вооружения, военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 Висленской мотострелковой дивизии ЗВО.