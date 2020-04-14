Группировку сил РХБЗ под Астраханью усилят спецтехникой

Военнослужащие, обрабатывающие специальными растворами дома и дороги в Астрахани, получат две машины АРС-14КМ, предназначенные для работ по дезинфекции. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«В результате группировка сможет продезинфицировать дополнительно более 300 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, зданий и объектов раствором ДТС-ГК за каждые сутки», - говорится в сообщении.

Работы ведутся круглые сутки. Ночью военнослужащие обеззаразили аэропорт - покрыли специальным раствором около 18 тысяч квадратных метров. Также подразделения РХБЗ продезинфицировали порядка 91 тысяч квадратных метров городской территории, в том числе здания больницы №3 им. С.М. Кирова.

Специальные подразделения РХБЗ общей численностью около 1,2 тысячи военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов ЮВО. Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочных станций АРС-14 поливочных и пожарных машин АПКМ.