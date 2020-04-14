Военные продезинфицировали филиал Пансиона воспитанниц МО в Петербурге
Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии провели специальную обработку объектов и прилегающей территории.
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Военнослужащие в костюмах химзащиты обработали дезинфицирующими растворами здания филиала Пансиона воспитанниц Минобороны РФ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
«Сводный отряд общевойсковой армии ЗВО в составе 20 военнослужащих в средствах индивидуальной защиты, специальных машин АРС-14 провел обеззараживание филиала Пансиона воспитанниц Минобороны РФ», - говорится в сообщении.
Дезинфекция проводится с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Ранее военнослужащие общевойсковой армии ЗВО обработали дезинфицирующим раствором объекты Адмиралтейства и военных вузов.