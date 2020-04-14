Всеармейская олимпиада курсантов по военной истории прошла в онлайн-режиме

Курсанты высших военных учебных заведений посоревновались в знаниях военной истории в режиме телеконференции. По словам начальника Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковника Виктора Горемыкина, выбор формата состязаний связан с профилактическими мерами, которые необходимы, чтобы избежать риска распространения коронавируса.

«В нашей олимпиаде принимают участие команды всех высших военно-учебных заведений Минобороны России. Это еще раз подтверждает, что никакие обстоятельства не могут помешать военнослужащим выполнять свои обязанности, а вам, курсантам, – учиться и получать новые знания», - отметил начальник Главного управления кадров.

В этом году состязания онлайн-олимпиады по военной истории посвящены 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Основной тематический блок конкурсных заданий связан с событиями этого исторического периода, битвами и сражениями, значимыми фактами и выдающимися личностями.

«Уверен, что уровень подготовки участников олимпиады позволит достойно выполнить все задания и еще раз показать нашу твердую волю сохранять святые страницы исторической памяти народа, противостоять любым попыткам исказить и дискредитировать прошлое!», - добавил Горемыкин.

По окончании олимпиады все работы курсантов будут отсканированы и переданы для подведения итогов в Главное управление кадров Минобороны России.