Альпийские стрелки в Италии поздравили специалистов МО РФ с наступающей Пасхой
Также российские военнослужащие посетили Музей ассоциации альпийских стрелков в Бергамо.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Представители ассоциации альпийских стрелков Италии поблагодарили российских и итальянских военнослужащих за помощь в борьбе с коронавирусом в Ломбардии и накануне наступающей православной Пасхи вручили подарки.
«Прибытие российских военнослужащих в Ломбардию было встречено с воодушевлением. И совместная работа по борьбе с коронавирусной инфекцией проходит с огромным энтузиазмом. Все, кто работает с российскими специалистами, очень довольны совместной работой», - заявил координатор вопросов гражданской обороны Ассоциации альпийских стрелков Марко Колозио.
Российские и итальянские военнослужащие совместно с представителями Ассоциации альпийских стрелков выполняют задачи по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ломбардии.