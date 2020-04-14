Альпийские стрелки в Италии поздравили специалистов МО РФ с наступающей Пасхой

Представители ассоциации альпийских стрелков Италии поблагодарили российских и итальянских военнослужащих за помощь в борьбе с коронавирусом в Ломбардии и накануне наступающей православной Пасхи вручили подарки.

«Прибытие российских военнослужащих в Ломбардию было встречено с воодушевлением. И совместная работа по борьбе с коронавирусной инфекцией проходит с огромным энтузиазмом. Все, кто работает с российскими специалистами, очень довольны совместной работой», - заявил координатор вопросов гражданской обороны Ассоциации альпийских стрелков Марко Колозио.

Российские и итальянские военнослужащие совместно с представителями Ассоциации альпийских стрелков выполняют задачи по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ломбардии.